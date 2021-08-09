В Башкирии экс-депутата обвинили в убийстве инвалида

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели инвалида в городе Мелеуз в Башкирии. Обвинения предъявлены 29-летнему местному жителю, сообщила в воскресенье, 8 июля, пресс-служба регионального СКР.

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 августа обвиняемый распивал спиртные напитки с 38-летним мужчиной в мастерской у последнего. Затем между ними произошла ссора, во время которой подозреваемый нанес инвалиду множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Обвиняемый вину в совершенном преступлении отрицает.

По данным телеканала РЕН ТВ, погибшим оказался 38-летний житель Ильфат Тухветев, а в его гибели обвиняется экс-депутат горсовета Мелеуза Александр Котелевский. Отмечается, что окровавленного подозреваемого обнаружили спящим около жертвы.

При этом дежуривший в ту ночь охранник заявил, что ничего «не слышал и не видел».

Как рассказал сын погибшего инвалида, экс-депутат приходил к его отцу за подарком на свою свадьбу, которая должна была состояться на днях. Он пояснил, что его отец делал сувениры из натуральной кожи и дерева.

Невеста Котелевского Айгуль подтвердила, что погибший должен был изготовить к торжеству фанерные таблички и тарелки с именами брачующихся. Однако, по ее словам, в вечер преступления ее жених пытался помочь погибшему, а не убивал мужчину. Она рассказала, что приехала в мастерскую на такси, когда Котелевский перестал выходить на связь, где и обнаружила пьяного возлюбленного.

«Навстречу выходит <...> Сашка [Котелевский], да, пьяный, пару раз упал — я его и отряхивала. Но на нем ни капли крови не было. Он вообще был абсолютно нормальный, просто пьяный. Далее мы <...> проходим в этот цех <...> и увидели труп. Все, что пишут [в СМИ], это ложь», — подчеркнула женщина.

По ее словам женщины, Котелевский пытался помочь Тухветеву, а именно проверял пульс, бил по щекам, звал по имени. Она подчеркнула, что именно экс-депутат потребовал вызвать полицию и скорую.

Кроме того, в невиновность экс-депутата не верит и его бывшая жена. По ее словам, Котелевский не умеет драться, и, даже будучи в нетрезвом состоянии, не мог поднять на кого-либо руку. Она также отметила, что погибший и ее бывший супруг были в очень хороших отношениях.