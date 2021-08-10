Легкоатлет Мизинов вернулся в Челябинск из Токио

Легкоатлет Василий Мизинов вернулся в Челябинск из Токио. В аэропорту спортсмена ждали родные, друзья и журналисты, передает телеканал «Известия». Мизинов был главным претендентом на медаль по спортивной ходьбе. Однако спортсмена дисквалифицировали и не дали дойти до финиша. Арбитры усмотрели нарушения в технике ходьбы. Мизинов — серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

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