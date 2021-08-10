SpaceX Илона Маска купила спутниковый стартап
Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, купила спутниковый стартап. Фирма стала владельцем Swarm Technologies. Компания специализируется на спутниковых данных, передает телеканал «Известия». Фирма управляет сетью SpaceBEE — это самые маленькие спутники в космосе. Размер аппаратов сопоставим с небольшим ноутбуком. 120 спутников уже выведены на орбиту. Финансовые условия не раскрыты, ранее фирму оценивали в $85 млн. Сделка не характерна для SpaceX, обычно она сама разрабатывает системы. Эксперты считают, что технологии используют в амбициозном проекте Starlink, направленном на создание глобальной спутниковой интернет-системы.
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