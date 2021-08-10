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SpaceX Илона Маска купила спутниковый стартап

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Американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, купила спутниковый стартап. Фирма стала владельцем Swarm Technologies. Компания специализируется на спутниковых данных, передает телеканал «Известия». Фирма управляет сетью SpaceBEE — это самые маленькие спутники в космосе. Размер аппаратов сопоставим с небольшим ноутбуком. 120 спутников уже выведены на орбиту. Финансовые условия не раскрыты, ранее фирму оценивали в $85 млн. Сделка не характерна для SpaceX, обычно она сама разрабатывает системы. Эксперты считают, что технологии используют в амбициозном проекте Starlink, направленном на создание глобальной спутниковой интернет-системы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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