В Иркутской области за избиение детей задержали воспитателей интерната

Следственный отдел города Тайшет Иркутской области возбудил уголовное дело и задержал четырех сотрудников школы-интерната. Их обвиняют в причинении физического насилия по отношению к своим воспитанникам.

Сразу несколько воспитанников ГОКУ (Государственное общеобразовательное казенное учреждение) «Школа-интернат р.п. Квиток» на прошлой неделе, 5 августа, заявили в полицию, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу, сообщил Следственный комитет Иркутской области.

Со слов воспитанников, причиной для агрессии послужил их самовольный уход из интерната. Вернувшись, дети оказались «наказаны».

Следственный отдел города Тайшет незамедлительно возбудил по данному факту уголовное дело. Уже задержаны заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра.

Им предъявлены обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Факт причинения телесных повреждений установлен. Идет расследование.

А 2 августа сотрудница одного из салонов красоты Новосибирска сломала позвоночник 10-летнему мальчику.