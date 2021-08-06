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Сотрудница салона красоты Новосибирска сломала ребенку позвоночник

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Сотрудница одного из салонов красоты Новосибирска сломала десятилетнему мальчику позвоночник. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирску.

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Информация о том, что на мальчика напала сотрудница салона красоты на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске, ранее попала в СМИ.

«В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 2 августа в дневное время 10-летний мальчик с другими детьми проходил мимо салона красоты по улице Дуси Ковальчук в городе Новосибирске. Из салона красоты вышла девушка, и начался конфликт между ней и потерпевшим», — говорится в сообщении Следственного управления.

Уточняется, что девушка затащила ребенка в помещение салона, в результате чего ребенок получил телесные повреждения.

Заельцовский межрайонный следственный отдел следственного управления по данному сообщению организовал проведение уголовно-процессуальной проверки.

С целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Подробности случившегося выясняются.

6 августа мать пострадавшего мальчика рассказала в паблике «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», что ее сын с другими детьми, находясь у салона красоты по адресу: улица Дуси Ковальчук, 22, стучали по металлическому бордюру, в это время сотрудники салона вышли на улицу и стали ругать их за то, что они якобы кидают в дверь камни. Одна из них, по словам женщины, схватила ребенка и потащила его в помещение, в результате мальчик получил травмы, у него диагностировали компрессионный перелом восьмого позвонка, а также обнаружили раны на руке, ноге и шее. В данный момент ребенок находится в больнице.

Сибирячка написала заявление в полицию.

В мае «Известия» сообщали о том, как в Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту избиения мужчиной ребенка на детской площадке.

Уточнялось, что он был мужем женщины, которая сделала замечание находившимся на площадке детям, что они мусорят. Мужчина вмешался в ситуацию и ударил 11-летнего мальчика.

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