Сильвестр Сталлоне вдохновился Горбуном из Нотр-Дама

В новом блокбастере «Отряд самоубийц» Сильвестр Сталлоне сыграл Короля Акул. В интервью «Известиям» обладатель «Оскара» признался, что в этой роли ориентировался на главного героя знаменитого романа Гюго.

«Нанауэ — урод и вызывает всеобщее отвращение. К тому же у него дурная привычка: он жрет людей. Но у него хватает ума понять, что он никому не нравится. И я подумал: «Ого, этот парень похож на горбуна из Нотр-Дама». Среди всех его недостатков проглядывает благородство. Думаю, публике понравится еще и то, что Король Акул готов умереть, лишь бы затесаться наконец в какую-нибудь компанию. Он постоянно стремится к людям, но его все время отвергают — и он вызывает не только симпатию, но еще и комический интерес», — поделился Сильвестр Сталлонэ.

По словам актера, ему показалось интересным сыграть персонажа, пользуясь исключительно своим голосом.

«Выстраивая драматургию только голосом и не пользуясь своей обычной внешностью, можно творить гораздо свободнее — потому что, если так себя будет вести герой из плоти и крови, а не анимированный персонаж, его придется арестовать или отправить в психушку», — отметил создатель «Рокки».

Комедийный боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — история команды суперзлодеев из комиксов DC, которых заставили творить добро под угрозой смерти. С результатом в 300 млн рублей (данные ЕАИС) картина стала лидером российского бокс-офиса, продемонстрировал лучший старт лета.

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