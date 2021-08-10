В РФ могут разрешить использовать личную тару потребителей

Союз потребителей предложил вернуть в обращение тару покупателей — например, бидоны для приобретения молока. Такую инициативу организация направила в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом. Ранее Минприроды предлагало увеличить норму утилизации упаковки с нынешних 23% до 100% к 2022 году, напомнили в союзе.

Те компании, которые не справятся с нормативом, уплатят экологический сбор. Союз потребителей РФ предполагает, что эту финансовую нагрузку производители «взыщут с потребителей через цену». Ведь изготовители и импортеры не обладают мощностями, которые необходимы для исполнения такой обязанности своими силами. А заводы по переработке, которые функционируют в стране, могут утилизировать лишь несколько процентов создаваемых отходов упаковки, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Поэтому в Союзе потребителей предложили заменить одноразовую тару, где это возможно, например, на тару потребителя, а также на ту упаковку, которую можно вернуть производителю, получив за это деньги. Например, речь о бидонах, которые можно использовать для покупки молока. Свою упаковку также можно эксплуатировать для приобретения сметаны, творога и другой аналогичной продукции. Это позволит расширить продажи в разлив и на развес, подчеркнул Петр Шелищ. Также людям можно предложить тару многоразового использования, то есть возвратную, уверен эксперт. Допустим, стеклянные бутылки для молока, сливок, кефира, растительных масел, воды, газировки, кваса и других напитков, которые в перспективе можно сдать производителю, получив деньги.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бидонная бочка: в РФ предложили вернуть в оборот личную тару потребителей