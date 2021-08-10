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Лукашенко рассказал о принятии дорожных карт по интеграции с РФ в 2021 году

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Минск и Москва на заседании Высшего госсовета Союзного государства в конце 2021 года обязательно примут все отраслевые дорожные карты по развитию экономической интеграции. Об этом он заявил в понедельник, 9 августа, во время «Большого разговора» с представителями медиа и общественности.

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«Мне хотелось бы надеяться, о чем мы с президентом (Владимиром Путиным. – Ред.) договаривались, что в этом году, в конце года, состоится Высший государственный совет Союзного государства. И он должен быть этапный, там мы должны принять очень серьезные решения. Ну, думаю... мы эти 28 карт, или союзных программ, примем. Это будет колоссальный шаг вперед», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии сообщил, что пока остается согласовать дорожную карту для равных условий закупки и цен природного газа.

На той же встрече с журналистами Лукашенко заявил, что интеграция с Россией никак не коснется суверенитета Белоруссии.

4 августа в Программе социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы отмечалось, что в стране поставлена задача по углублению интеграции с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов. Указывалось, что эффективными инструментами выступят совместные программы действий по конкретным сферам деятельности, а также углубление производственной кооперации и развитие регионального сотрудничества.

15 июля глава белорусского кабмина Роман Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин провели телефонный разговор, во время которого обсудили углубление интеграции в рамках Союзного государства.

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