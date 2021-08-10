Жертвам Джефри Эпштейна выплатят компенсации на $125 млн

«Фонд компенсаций жертвам Джефри Эпштейна», ответственный за выплаты жертвам домогательств со стороны покойного американского миллиардера-педофила, одобрил 150 поданных заявок на общую сумму свыше $125 млн. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что со времени начала работы фонда с июня 2020 года, было подано 225 прошений, но принято было только 150, из них 12 человек отказались от положенных им выплат.

«Предложения компенсации приняли 92% имеющих на это право заявителей, и программа выплатила более $121 млн этим заявителям», — заявили в фонде.

Кроме того, подчеркивается, что те люди, кому фонд отказал в их требованиях, все еще могут рассчитывать на компенсацию за счет имущества покойного финансиста.

Глава организации Джордана Фелдман пояснила, что выплаты жертвам должны быть произведены до 10 августа.

В 2019 году прокуратура сообщила о наличии свидетельств того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Дело было прекращено, поскольку Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе того же года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.