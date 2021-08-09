СК начал проверку после прорыва трубы с кислородом в больнице Владикавказа

Следственные органы СУ СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания начали доследственную проверку после сообщения о прорыве трубы системы подачи кислорода в одной из больниц Владикавказа, где из-за нехватки кислорода погибли девять человек. Об этом 9 июля «Известиям» рассказал старший помощник регионального СУ Эдуард Гусов.

«На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил Гусов.

Ранее в этот же день сообщалось, что девять человек, проходивших лечение от COVID-19, скончались после выхода из строя системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло, пациенты, умершие в больнице Владикавказа из-за нехватки кислорода, находились в тяжелом состоянии — у них было большое поражение легких.

Как отметила начальница пресс-службы правительства региона Ольга Дзагоева, прорыв кислородной трубы произошел в 18:00. Через полчаса подача кислорода была налажена, но за это время несколько человек умерли.