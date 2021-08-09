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Путин поручил увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ

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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 8 августа, поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. Об этом свидетельствует текст документа, опубликованного на сайте Кремля.

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«Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств — участников Содружества Независимых Государств», — говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.

5 августа Минсельхоз России зафиксировал снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». Отмечается, что ключевым фактором снижения цен является увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов.

Также Минсельхоз ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн-каналы — площадки крупнейших интернет-интеграторов, что позволяет избежать лишних наценок.

Ранее, 21 июля, президент России признал, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России обострилась. 16 июля в Кремле рассказали, что Путин поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке.

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