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В правительстве подтвердили перевод чиновников на российские мессенджеры

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Российские учителя и госслужащие перейдут на отечественные мессенджеры, сообщает в понедельник, 9 августа, РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу аппарата заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

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О соответствующей инициативе ранее в понедельник писал «Коммерсант». Согласно плану мероприятий Минцифры, которое ведомство направило в правительство, к декабрю 2021 года будет подготовлена специальная база, которая позволит перевести сотрудников государственных органов и бюджетных организаций на новую российскую электронную платформу.

В платформу должны войти мессенджер, электронная почта и сервисы для проведения видео- и аудиоконференций, электронного документооборота, управления задачами, поручениями и проектами.

Проект отечественной платформы, в которую войдет мессенджер, был одобрен 20 июля в ходе заседания президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

30 июня в аппарате Чернышенко заявили, что спрос на произведенную в России электронную продукцию растет во всех отраслях. Отмечалось, что вице-премьер провел совещание с Общественным экспертным советом по использованию электроники в отраслях экономики при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию. Подготовленные для внедрения в отраслях российской экономики проекты рассмотрели представители Минцифры, Минпромторга и члены Общественного экспертного совета.

24 июня сообщалось, что российская IТ-компания Sitronics Group, реализующая цифровые проекты для государства и бизнеса, запустила в РФ производство серверного оборудования с аппаратным обеспечением по технологии от компании Huawei. Презентация оборудования состоялась в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР)» 23 июня. В рамках конференции серверы, произведенные в России под брендом Sitronics, были представлены Чернышенко, а также заместителю министра промышленности и торговли Василию Шпаку.

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