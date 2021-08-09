Мосгорсуд отклонил жалобу Батурина на арест и оставил его в СИЗО

Мосгорсуд на заседании в понедельник признал законным арест бизнесмена Виктора Батурина, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов бизнесмена. Батурин пробудет в СИЗО до 1 сентября этого года.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Решение об аресте Батурина сроком до 1 сентября, 2 июля принял Басманный суд Москвы. В тот же день защита предпринимателя заявила о намерении обжаловать решение. Как сообщала защита, Батурин не признает свою вину.

Бизнесмена задержали 1 июля. На следующий день следствие запросило его арест. Отмечалось, что уголовное дело в отношении предпринимателя возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной. В заявлении указывалось на попытки предпринимателя «незаконным» образом получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко».

При этом в конце мая столичный Тверской суд отказал Батурину в иске к его сестре. Тогда предметом иска стало незаконное, по мнению истцов, отчуждение 25% акций АО «Интеко», которыми якобы владел Батурин. За ранее принадлежавший ему пакет акций бизнесмен запрашивает $250 млн.

Батурина основала «Интеко» в 1991 году. Изначально предприятие производило изделия из пластика, а потом перешло на строительный бизнес, таким образом став одной из крупнейших девелоперских структур в Москве.

Батурин с 1999 по 2005 год являлся вице-президентом компании, но в 2006-м его уволили за растраты. После этого начались судебные тяжбы между братом и сестрой, завершившиеся подписанием мирового соглашения в 2008 году. Однако в 2010 году Батурин обвинил сестру в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером 3,46 млрд рублей.

В 2011 году бизнесмен попробовал получить 10,8 млн рублей с помощью векселей компании, но был обвинен в мошенничестве, поскольку бумаги признали фальшивыми. По итогу Батурин пробыл в тюрьме с 2011 по 2016 год.

Финансовый управляющий предпринимателя Эренцен Манжеев пытался получить компенсацию за часть «Интеко» в судах России и Австрии, где тогда проживала и вела бизнес Елена Батурина, которая, в свою очередь, утверждала, что ее брат подарил ей долю в компании в 2001 году. Однако соответствующие документы она не предоставила — по ее словам, соглашение было устным. Манжеев же отрицает это. По его словам, «не может быть такого, чтобы четверть одной из самых дорогих компаний России дарилась, как коробка конфет».

Манжеев предоставил Тверскому суду выписки из реестра акционеров ЗАО «Интеко», по которым Батурин в 2002, 2004 и 2006 годах являлся совладельцем 25% акций компании. При этом выписки о владении Батуриным акциями «Интеко» за 2001, 2003 и 2005 годы нет. В сентябре 2020 года также стало известно об отклонении судом иска Манжеева к Батуриной. Впоследствии стало известно, что от иска Манжеев отказался.