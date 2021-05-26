Суд вновь отказал Виктору Батурину в многомиллионном иске к сестре

Тверской суд Москвы отказал бизнесмену Виктору Батурину в иске к его сестре, вдове мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Об этом в среду, 26 мая, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Сам бизнесмен от комментариев отказался.

В пресс-службе суда отметили, что предметом иска стало незаконное, по мнению истцов, отчуждение 25% акций АО «Интеко», которыми якобы владел Батурин. За ранее принадлежавший ему пакет акций бизнесмен запрашивает $250 000 000.

Компания «Интеко» была основана Батуриной в 1991 году. Сначала предприятие специализировалось на производстве изделий из пластика, а потом перешло на строительный бизнес, таким образом став одной из крупнейших девелоперских структур в Москве. Виктор Батурин с 1999 по 2005 год являлся вице-президентом компании, однако в 2006-м был уволен за растраты. Затем последовали судебные тяжбы между братом и сестрой, которые завершились подписанием мирового соглашения в 2008 году. Однако в 2010 году Батурин обвинил сестру в незаконном присвоении принадлежащих ему 25% акций компании и невыплате зарплаты за 2005 год размером в 3,46 млрд рублей.

В 2011 году бизнесмен попробовал получить 10,8 млн рублей с помощью векселей компании, но был обвинен в мошенничестве, поскольку бумаги признали фальшивыми. В результате Батурин пробыл в тюрьме с 2011 по 2016 год.

Финансовый управляющий предпринимателя Эренцен Манжеев пытался получить компенсацию за часть «Интеко» в судах России и Австрии, где тогда проживала и вела бизнес Елена Батурина, которая, в свою очередь, утверждала, что ее брат подарил ей долю в компании в 2001 году. Однако соответствующие документы она не предоставила — по ее словам, соглашение было устным. Манжеев же отрицает это. По его словам, «не может быть такого, чтобы четверть одной из самых дорогих компаний России дарилась, как коробка конфет».

Манжеев предоставил Тверскому суду выписки из реестра акционеров ЗАО «Интеко», согласно которым Батурин в 2002, 2004 и 2006 годах являлся совладельцем 25% акций компании. При этом выписки о владении Батуриным акций «Интеко» за 2001, 2003 и 2005 годы нет.

18 сентября 2020 года также сообщалось об отклонении судом иска Манжеева к Батуриной.

Впоследствии стало известно, что от иска к Батуриным Манжеев отказался.

В апреле 2020 года Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes. На тот момент ее активы оценивались в $1,3 млрд.