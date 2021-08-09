Россельхознадзор выявил поставки опасных продуктов питания в соцучреждения

Россельхознадзор выявил более 100 нарушений поставщиков питания в социальные учреждения, которые предложили слишком низкие цены. Проверка была проведена после обращения в ведомство бюро расследований ОНФ, которое сделало анализ цен на госзакупки в этой сфере. Большинство из них касаются оборота молочной продукции. Так, в поле зрения Народного фронта попала компания из Свердловской области, которая на закупках снизила цену на питание в медицинском учреждении с 258,80 до 166,93 рубля на человека в день.

«Проверка Россельхознадзора показала, что, несмотря на то что компании из списка напрямую сами не нарушают правила оборота продукции, они активно сотрудничают с компаниями, не раз замеченными в незаконной деятельности. По материалам ОНФ было выявлено уже более 100 нарушений», — прокомментировал «Известиям» замначальника отдела организации контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора Владимир Сидорчук.

Суть недобросовестной работы таких организаций заключается в легализации продуктов или сырья, из которых они произведены, неизвестного происхождения, качество и безопасность которых не подтверждается ветеринарными сопроводительными документами.

Так, например, поставщик питания в больницы Омска в июне 2021 года закупил масло, которое многократно перепродавалось и переупаковывалось в разных компаниях. Россельхознадзору удалость отследить всю цепочку до момента появления продукции у изначального поставщика, который в марте 2021 года добавил на свой баланс с помощью механизма инвентаризации более 100 тыс. кг масла без каких-либо документов, то есть совершенно неизвестного происхождения, уровня качества и безопасности.

«Важно, чтобы поставщики питания в социальных организациях поняли: контрафакт, махинации с питанием в школах и больницах не пройдут. Информационные системы развиваются, и, если раньше их деятельность проверялась нами только по закупкам, теперь мы будем следить за контрактами со значительным снижением от первоначальной стоимости совместно с Россельхознадзором по ветеринарным документам», — подытожил координатор бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта.