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Инфекционист перечислил симптомы постковидного синдрома

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Постковидный синдром — совокупность различных симптомов, так или иначе связанных с перенесением коронавирусной инфекции, их может быть очень много, потому что COVID-19 разносится с потоком крови во все органы. Об этом в понедельник, 9 августа, в беседе с «Известиями» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

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По словам специалиста, из-за того, что коронавирус поражает эпителий сосудов, он разносится с потоком крови во все органы системы, поэтому симптоматика проявляется в тех областях, на которые пришелся удар инфекции.

«Обострение симптомов может появляться по правилу «где тонко, там рвется». То есть если у человека уже было какое-то хроническое заболевание, или состояние, вероятность того, что это состояние или заболевание обострится после ковида, намного выше. Соответственно, симптомы могут быть очень разные: начиная от диких головных болей, которые длятся в течение нескольких месяцев; усталости и нарушения инверсии сна — это все признаки поражения центральной нервной системы», — сказал врач.

Кроме того, симптомами могут быть проблемы с легкими, неполное восстановление дыхательной нервной системы. К постковидному синдрому относятся разные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта — проблемы с кишечником, печенью, поджелудочной железой и другие, подчеркнул Поздняков. Проявляются эти проблемы дисфункциями переваривания пищи и болевыми ощущениями.

«Все что угодно: тромботические проявления, например. Очень нередкое проявление постковидного синдрома — обострение хронических заболеваний лорорганов — носоглотка и пазухи, обострение гайморитных заболеваний», — добавил инфекционист.

Ранее в понедельник заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Антонина Плоскирева рассказала, что симптомы постковидного синдрома чаще всего появляются через четыре недели после перенесенного COVID-19 и могут продлиться до нескольких месяцев. Это касается, в первую очередь, пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, добавила она.

7 августа Плоскирева заявила, что так называемый постковидный синдром, выражающийся в виде обострения хронических состояний после того, как человек переболел коронавирусом, чаще встречается у женщин и пожилых людей.

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