Эксперт раскрыл способы сэкономить на бензине

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал автомобилистам, как сэкономить на бензине.

По его словам, в первую очередь стоит задуматься о смене топлива. Так, при отказе от бензина, автолюбитель может перейти на гораздо более дешевый метан или пропан.

«Первый лайфхак — это перевод автомобиля на газ. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим. На определенном рубеже пробега газовое оборудование и его установка начинают окупаться», — сказал Шапарин в интервью радио Sputnik 9 августа.

Для тех, кто все же отдает предпочтению традиционному виду топлива, эксперт порекомендовал изменить манеру вождения.

«Резкие старты и торможения приводят к серьезному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим — не больше 120 к/ч, поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива», — уточнил вице-президент автомобильного союза.

17 марта эксперты сервиса «СберАвто» посоветовали россиянам, которые хотят снизить расход бензина у своих автомобилей, стоит тщательно выбирать маршрут и время поездки, следить за скоростью и манерой езды.