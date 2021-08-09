В ЕС надеются на возвращение российских туристов

Около 74% путешествий российских граждан приходятся на Европу, поэтому они играют крайне важную роль для рынка. Об этом «Известиям» сообщили в Европейской комиссии по туризму (ETC).

«Мы надеемся увидеть позитивные сдвиги в конце этого года: либо Россия войдет в список ЕС «безопасных стран», для которых сняты все ограничения, либо «Спутник V» получит одобрение EMA и ВОЗ», — отметили в ETC.

Тем временем российские туроператоры уже начали обсуждать с партнерами по всему миру унификацию правил въезда для туристов. АТОР обратилась во Всемирную туристскую организацию при ООН и к другим представителям этой сферы стран Европы и Азии с предложениями по восстановлению международного выездного туризма в текущих условиях.

Как рассказал «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин, среди стран, которым поступило обращение, были, в том числе, Испания и Италия.

«Основной посыл к коллегам, с которыми мы плотно общаемся, это унификация требований к туристам, и соответственно, некие единые документы для свободного помещения между странами. Кроме того, речь идет о возобновлении выдачи виз и восстановлении авиасообщения», — заявил Дмитрий Горин.

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Визу цель: АТОР обсуждает с Испанией и Италией правила въезда туристов