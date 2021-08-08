Правительство Британии обратится к армии из-за нехватки еды в магазинах

Правительство Великобритании обратится за помощью к армии в связи с возможным дефицитом продуктов в магазинах страны, сообщил в воскресенье, 8 августа, Daily Mail.

По данным издания, Соединенное Королевство столкнулось с нехваткой 100 тыс. квалифицированных водителей грузовиков для перевозки продуктов в супермаркеты. Проблемы в сфере логистики вызваны не только пандемией коронавируса, но и Brexit, после которого многие специалисты покинули страну.

Кабмин Великобритании запросит у армии 2 тыс. водителей, которые помогут распределить в магазины продукты питания и другие предметы первой необходимости, в том числе лекарства. Причиной обращения также стал тот факт, что потенциальные дальнобойщики ожидают сдачи на права, так как экзамены задерживают из-за COVID-19.

Отмечается, что солдат разместят в гостиницах, они будут работать в течение длительного времени, чтобы помочь с кризисом.

Ожидается, что правительство сделает официальный запрос о помощи военным «в ближайшее время».

Ранее, 8 июля, издание The Guardian писало, что в Соединенном Королевстве наблюдается острый дефицит рабочей силы после того, как из страны из-за пандемии уехали иностранные работники. Больше всего дефицит кадров ощущается в транспортной и логистической отраслях, гостиничном бизнесе, производстве и строительстве. Также помимо недостатка обслуживающего персонала работодатели сталкиваются с трудностями в поиске финансистов, программистов, бухгалтеров и инженеров. Отмечалось, что сложившаяся ситуация может привести к повышению заработной платы работников и росту инфляции.

В марте сообщалось, что власти Британии продлят схему поддержки рабочих мест на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, до конца сентября. Программа, в соответствии с которой правительство выплачивает до 80% от средней заработной платы, но не более £2,5 тыс. каждому работнику, временно оставшемуся без работы из-за пандемии, действует с марта 2020 года.