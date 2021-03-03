Британия может продлить поддержку рабочих мест из-за COVID до сентября

Власти Британии продлят схему поддержки рабочих мест на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, до конца сентября, пишет Sky News во вторник, 2 марта.

По данным телеканала, об этом объявит министр финансов Риши Сунак в рамках представления проекта бюджета.

Программа, в соответствии с которой правительство выплачивает до 80% от средней заработной платы, но не более £2,5 тыс. каждому работнику, временно оставшемуся без работы из-за пандемии, действует с марта прошлого года.

«Еще более 600 тыс. человек, включая самозанятых граждан, ранее не получавших гранты, также получат поддержку», — отмечает телеканал.

В свою очередь работодатели, которые возобновят работу предприятий, также должны будут внести свой вклад и выплатить компенсации в размере 10% в июле и 20% в августе.

Накануне сообщалось, что в Великобритании семьи, в которых есть дети школьного возраста, будут дважды в неделю тестировать на коронавирус в связи с возобновлением работы учебных заведений с 8 марта.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план правительства по снятию в четыре этапа ограничений, действующих в связи с коронавирусной инфекцией в Англии.

Так, в рамках первого этапа с 8 марта в стране откроются школы, а людям будет позволено общаться один на один в парках и других общественных местах.