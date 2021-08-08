Эксперт назвал популярные за рубежом российские товары

Наибольшим спросом за границей пользуются дизайнерская одежда, игрушки, электроника, товары из сегмента «красота и здоровье» и сувениры российского производства. Об этом рассказал директор по развитию международной e-commerce-компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

По его словам, мнение, что российские товары нельзя ставить в один ряд с зарубежными по качеству, является стереотипным и давно себя изжило.

«Жители РФ с каждым годом начинают все больше ценить локальные товары, а в последние годы выросло и количество их покупателей из-за рубежа», — цитирует его «РИА Новости».

В 2020 году онлайн-экспорт в России вырос более чем на 40%, на электронику приходится 34% поставок за рубеж, отметил он. Среди них — технологии, изобретения. При этом основным потребителем российских решений стали США.

У иностранцев популярны сувениры с изображениями знаменитостей, героев мультфильмов и персонажей игр.

«Большой популярностью игрушки российских магазинов пользуются в Канаде и Австралии — 50% от всех продаж игрушек за рубеж уходят на эти рынки», — добавил эксперт.

Как сообщалось в начале августа, по итогам 2021 года российские производители, вероятно, опередят швейцарских коллег по объему экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий. В прошлом году, по данным агрегаторов ITC Trade Map и UN Comtrade, Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге экспортеров шоколадной продукции.