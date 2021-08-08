Не менее 14 человек погибли в ДТП в Турции

Автобус перевернулся в турецкой провинции Балыкесир, погибли 14 человек, сообщило 8 августа Анатолийское агентство.

По последним данным, 11 человек погибли на месте ДТП, трое скончались уже в больнице. Пострадали не менее 18 человек, их госпитализировали.

Подробности и причины аварии выясняются.

2 августа в турецкой провинции Анталья произошла авария с автобусом, в котором находились 22 российских туриста из Самарской области. Транспорт следовал из поселка Конаклы в аэропорт. На боковой развязке автобус сначала наехал на преграды, после чего, выехав на встречную полосу, перевернулся.

Погибли трое россиян, четверо до сих пор остаются в больницах.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное делу по факту ДТП с российскими туристами в Турции.