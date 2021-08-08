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Вильфанд пообещал москвичам «жарковатую» погоду в ближайшие дни

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«Жарковатая» погода и температура до +30 градусов ожидаются в столичном регионе до 12 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«До четверга по крайней мере погода будет теплая, даже жарковатая — температура на четыре-пять градусов выше нормы. Температурный фон в Москве прогнозируется в диапазоне +27... +29 градусов, по области — до +30 градусов», — цитирует синоптика ТАСС.

Особенно жарким будет понедельник, поскольку столбик термометра поднимется до отметки +31 градус тепла. Это считается опасным явлением в столице, подчеркнул Вильфанд.

Ночи в столичном регионе также будут теплыми в ближайшие дни, температура прогнозируется от +16 до +18 градусов.

При этом характер погоды в Москве в ближайшие дни будет переменчивым из-за борьбы циклона и антициклона, предупредил синоптик. Ожидаются как хмурые дни с дождями, так и солнечные, без осадков.

Согласно его прогнозу, небольшой дождь возможен уже в воскресенье, а в понедельник и вторник будет переменная облачность и погода без осадков. В среду же циклон будет побеждать, из-за чего вновь ожидаются небольшие и кратковременные дожди.

6 августа главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице на выходных прогнозируется хорошая погода и +30 градусов тепла, местами не исключены небольшие дожди.

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