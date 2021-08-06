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Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которая ожидается в регионе в выходные 7 и 8 августа.

По слова специалиста в беседе с RT 6 августа, в Москве прогнозируется хорошая погода, местами не исключены небольшие дожди. В субботу ожидается +27…+28 градусов, в воскресенье столбики термометров могут подняться до отметки в +30 градусов.

Эта волна тепла станет последней за лето 2021 года, пишет сайт kp.ru.

По словам Поздняковой, температура будет выше климатической нормы на четыре-пять градусов. Синоптик отметила, что начало следующей недели будет довольно теплым, не исключены небольшие осадки и слабые грозы.

6 августа в столице ожидается дождь и температура +22 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 6–11 м/c. Однако при грозе порывы будут достигать 15 м/c. Давление ожидается на уровне 745 мм ртутного столба.

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