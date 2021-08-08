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Одномоторный самолет упал на жилые дома в США

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Одномоторный самолет Mooney M20 упал на жилые дома в американском городе Виктория, штат Миннесота, после чего загорелся, сообщает 7 августа Associated Press.

Инцидент произошел накануне примерно в 18:00 по местному времени (2:00 8 августа мск).

По данным агентство, самолет направлялся из муниципального аэропорта Александрии в аэропорт Flying Cloud в округе Хеннепин.

Предположительно, на борту самолета находились два человека, они погибли.

По словам очевидцев, самолет начал разваливаться на части уже в воздухе, фрагменты Mooney M20M разбросало по всему району.

Федеральное авиационное управление США (FAA) инициировало расследование крушение самолета.

На месте происшествия работают пожарные и другие службы быстрого реагирования.

Ранее, 2 августа, в американском штате Калифорния разбился вертолет Robinson R66, погибли четыре человека. Воздушное судно потерпело крушение в округе Колуса к северу от города Сакраменто.

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