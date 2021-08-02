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Жертвами крушения вертолета в Калифорнии стали четыре человека

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Жертвами крушения вертолета Robinson R66 в американском штате Калифорния стали четыре человека. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает Fox LA со ссылкой на департамент шерифа округа Колуса.

Отмечается, что воздушное судно разбилось в округе Колуса к северу от города Сакраменто.

В настоящий момент подробности крушения аппарата устанавливаются.

Ранее, 28 июля, стало известно о том, что легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

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