Жертвами крушения вертолета в Калифорнии стали четыре человека

Жертвами крушения вертолета Robinson R66 в американском штате Калифорния стали четыре человека. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает Fox LA со ссылкой на департамент шерифа округа Колуса.

Отмечается, что воздушное судно разбилось в округе Колуса к северу от города Сакраменто.

В настоящий момент подробности крушения аппарата устанавливаются.

Ранее, 28 июля, стало известно о том, что легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом в Ивано-Франковской области Украины. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.