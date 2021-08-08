Минцифры предложил собирать биометрию у водителей такси и каршеринга

Минцифры России разработало законопроект, который установит ряд случаев, при которых у водителей будут собирать биометрические данные. Документ опубликован в субботу, 7 августа, на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Случаями осуществления сбора и обработки биометрических персональных данных являются идентификация водителей легкового такси и идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам (каршеринг)», — говорится в тексте документа.

Принять соответствующий закон планируется до 1 января 2022 года.

3 июня глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что ведомство к 2024 году рассчитывает ввести биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте.

Минцифры в феврале подготовило законопроект о создании в России реестра государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к ЕБС.

Единую биометрическую систему запустили в 2018 году. Доступ к данным получили банки и страховые компании, внесенные в реестр. За него отвечает «Ростелеком», список будет в открытом доступе на сайте bio.rt.ru.