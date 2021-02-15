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В России создадут реестр для доступа к биометрическим данным

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В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, которые получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), сообщают 15 февраля «Ведомости» со ссылкой на законопроект Минцифры.

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ЕБС — цифровая платформа, которая выступает одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим данным. Система позволяет получить услугу через интернет без посещения государственных и коммерческих учреждений.

На текущий момент к системе, запущенной в 2018 году, подключены банки и с 1 января 2021 года страховые компании, затем к ней могут подключиться другие организации, внесенные в реестр.

Вести реестр будет «Ростелеком». Перечень участников ЕБС разместят в открытом доступе на сайте bio.rt.ru.

Для включения в реестр необходимо будет заключить договор с «Ростелекомом». Претенденту придется подтвердить возможность обеспечения требований безопасности персональных данных и установить биометрические терминалы.

Ранее, в январе, стало известно, что Сбербанк начнет открывать счета россиянам с помощью госуслуг и ЕБС.

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