Сбер начнет работать с Единой биометрической системой ЦБ в 2021 году

В 2021 году «Сбер» начнет открывать счета россиянам без посещения офиса с помощью Госуслуг и Единой биометрической системы (ЕБС) ЦБ. Об этом во вторник, 19 января, сообщила «Известиям» директор дивизиона «Забота о клиентах» кредитной организации Елена Левина.

Она рассказала, что воспользоваться новой опцией можно будет через сайт, и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». В частности, сначала пользователю предстоит авторизоваться с помощью логина и пароля от «Госуслуг», а затем — пройти идентификацию с помощью ЕБС.

Замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов отметил, что основная проблема в развитии проекта — низкая популярность технологии у населения. По его мнению, люди боятся сдавать свои биометрические данные, так как у них нет гарантии, что кредит не получит кто-то другой.

В свою очередь, управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков заявил, что технологически Сбер выступает одной из самых продвинутых кредитных организаций в стране. Как следствие он может повлиять на количество клиентов, пользующихся биометрий.

Вместе с тем аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер предположил, что повсеместное использование биометрии можно ожидать в перспективе трех лет.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Без результата на лицо: как новый сервис Сбера отразится на доверии к ЕБС