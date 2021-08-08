Новые варианты коронавируса могут назвать в честь созвездий

Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавиурсу Мария Ван Керкхове не исключила, что новые варианты инфекции в будущем получат названия созвездий.

Это может произойти, как уточнила Ван Керкхове, если букв греческого алфавита уже не будет хватать для обозначения штаммов.

«Вероятно, нам не хватит греческого алфавита, но мы уже рассматриваем следующую серию названий. Мы действительно рассматриваем вариант с созвездиями», — цитирует ее британское издание Telegraph.

Эксперт ВОЗ рассказала, что также рассматривался вариант назвать штаммы COVID-19 именами древнегреческих богов и богинь, однако от него уже отказались.

В конце мая в ВОЗ сообщили, что варианты коронавируса станут обозначать буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, и для удобства использования в ненаучном разговоре.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем «Лямбда»-штамм содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

В конце июня «Лямбда»-штамм коронавируса обнаружили в Бразилии. Открытие сделали во время наблюдений за здоровьем пациента с коронавирусом, который вернулся домой после поездки в Аргентину.

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