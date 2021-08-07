«Роскосмос» приступил к завершению наземного этапа работ над ракетой «Сармат»

Наземный этап работ над новой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) шахтного базирования «Сармат» завершается. Об этом 7 августа рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Фактически завершаем наземную отработку всей системы. Никогда еще Россия не создавала такого рода ракету», — заявил Рогозин.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания ракеты начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022 году. По его словам, первый полк МБР «Сармат» поступит в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) также в 2022 году.

28 июня президент России Владимир Путин отметил, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. Он уточнил, что уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.