Летные испытания баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022 году. Первый полк ракет поступит в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) также в 2022 году. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Летные испытания [начнутся] в этом году, завершиться должны в 2022 году, и в 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — сообщил Шойгу журналистам во время осмотра завода «Красмаш», занимающегося производством ракетно-космической техники.

Министр отметил, что предприятие готово к выполнению контракта на поставку армии баллистических ракет «Сармат».

«Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом «Красмаш» готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, — это ракета «Сармат». У нас есть полная уверенность, что «Красмаш» поставленные задачи выполнит», — добавил министр.

28 июня президент России Владимир Путин сообщил, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. Он отметил, что уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».

В декабре прошлого года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство в 2022 году.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре им. Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюса. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.