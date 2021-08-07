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В премьера Чехии бросили яйцо во время предвыборного мероприятия

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В ходе предвыборного мероприятия в чешском поселке Пругонице в премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо. Инцидент произошел 7 августа, сообщило издание Zpravy.aktualne.

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Около полудня на площади поселка собралось несколько десятков человек, они выкрикивали оскорбления в адрес премьера. У одного из противников мер властей против коронавируса и планов по вакцинации был полный яиц полиэтиленовый пакет. Мужчина бросил одно из них в чешского премьера во время автограф-сессии, когда Бабиш подписывал книги, чтобы подарить участникам встречи.

Телохранители сразу же окружили Бабиша и скрылись вместе с ним в ближайшем заведении. Там чешский премьер вытер грязную одежду и снова вернулся к людям.

Между тем на улице завязалась потасовка между охранниками Бабиша и его оппонентами, в итоге премьер снова оказался в кондитерской. Один из граждан напал на сотрудника полиции и повалил его на землю, после задержания мужчины толпа не давала полицейскому автомобилю возможности уехать с места происшествия.

После инцидента были задержаны два активиста, отметил представитель полиции Зденек Чалупа.

Бабиш проводил предвыборную агитацию в преддверии выборов в нижнюю палату парламента, которые состоятся 8 и 9 октября.

Весной 2019 года австралийская активистка бросила яйцо в премьер-министра страны Скотта Моррисона. Инцидент произошел в городе Олбери, штат Новый Южный Уэльс, в ходе политического мероприятия, организованного Женской ассоциацией Австралии.

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