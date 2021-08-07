Из-за песчаной бури в Севастополе пришлось ограничить движение по воде

На Севастополь обрушилась сильная песчаная буря. Под ударом стихии оказались бухты Казачья и Круглая. Очевидцы сообщают о сильном ветре в разных районах города. На суше в воздух поднялись столбы пыли, в море — шторм, сообщает телеканал «Известия». Переправы на катерах ограничили, лодки вернулись к пирсам.

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