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NASA начало поиск добровольцев в проект по имитации жизни на Марсе

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NASA объявило набор добровольцев для участия в эксперименте по имитации жизни на Марсе. Об этом 7 августа сообщил телеканал Abc13.

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Среда обитания, где четырем участникам предстоит прожить год, создана при помощи 3D-принтера и располагается внутри здания Космического центра Джонсона в Хьюстоне.

Участникам предстоят «выходы в открытый космос», ограниченная связь с близкими, их ожидает скудный запас питания и ресурсов, а также отсутствие гаджетов.

Первый из экспериментов начнется уже осенью, всего NASA планирует провести три исследования.

«Мы хотим понять, как люди действуют в таких условиях», — сказала ведущий ученый Грейс Дуглас.

Прием заявок начался 6 августа. Среди требований к соискателям — ученые степени в области инженерии, математики или естественных наук. Право на участие имеют только американцы или резиденты США.

К участию допустят добровольцев в возрасте от 30 до 55 лет с хорошим здоровьем.

В конце 2020 года основатель SpaceX, американский бизнесмен и инженер Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. При этом отправить корабль без экипажа он планировал уже в течение двух лет.

5 мая прототип корабля Starship компании SpaceX, который планируется направить на Красную планету вместе со 100 пассажирами, успешно приземлился на испытательном полигоне в штате Техас. Тестирования прототипа проводятся регулярно, несколько предыдущих пусков окончились неудачей.

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