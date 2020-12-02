Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в течение шести лет

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. Об этом он заявил на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине во вторник, 1 декабря.

«С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет. Если нам повезет, то, может, и за четыре года», — приводит его слова «РИА Новости».

Бизнесмен отметил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.

В июне Маск сообщал, что SpaceX намерена создать плавучую морскую платформу на берегу Мексиканского залива в Техасе для осуществления запуска ракет к Луне и Марсу.

В ноябре прошлого года Маск рассказал о том, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.