В Хакасии прошли похороны убитой рецидивистом семьи

В Хакасии прошли похороны семьи из пяти человек. Проститься с убитыми в селе Джирим пришли десятки человек. Резонансное преступление произошло в ночь на 5 августа, сообщает телеканал «Известия». Были убиты четверо взрослых и восьмилетняя девочка. Подозреваемый в преступлении задержан — это житель Джирима. Федор Панов отсидел за другое убийство, совершенное в этом же селе, и недавно вышел по УДО. Панов должен был быть под надзором еще три года, однако надзора за ним не было. Рецидивист уже сознался в преступлении.

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