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В Москве открыли многофункциональный спорткластер «Курчатовец»

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В Москве в субботу, 7 августа, прошла торжественная церемония открытия спортивно-интеллектуального пространства «Курчатовец». Многофункциональный кластер находится в сквере, расположенном на территории обновленного Дома ученых национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт».

Помощник президента НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Николаенко заявил, что восстановленный объект является важнейшим не только для жителей столичного района Щукино, но и для сотрудников научно-исследовательского института, активно занимающимся спортом.

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«Я думаю, что это только начало. Мы будем активно взаимодействовать и дальше», — цитирует его РЕН ТВ.

Доступ к интеллектуально-спортивному пространству, как подчеркнул Николаенко, открыт для тысячи граждан.

В свою очередь, профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга указал, что жители Щукино очень ждали открытия этого объекта, а префект СЗАО Сергей Пашков в ходе церемонии открытия напомнил, что многие олимпийцы начинали свой путь на спортивных площадках.

«Здоровый образ жизни — это то, что сегодня востребовано москвичами. Совместным проектом правительства Москвы и руководством Курчатовского института был реализован этот проект по благоустройству сквера Дома ученых и реконструкции стадиона, который исторически всегда привлекал внимание жителей. Сегодня этот стадион приобрел второе дыхание», — отметил он.

В спорткластер входят стадион и зоны для занятия бегом. Кроме того, в него включены зоны для проведения игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол и других видов спорта. В зимнее время на территории пространства организуют каток, а также планируется проведение состязаний по хоккею и фигурному катанию.

4 августа мэр Москвы Сергей Собянин и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук подвели итоги восстановления здания Дома ученых Курчатовского института и благоустройства прилегающей территории. По словам Ковальчука, в некотором смысле это было эпохальное решение: жители снова получили спортивный комплекс, и открытый кинотеатр, и всё прочее.

Мэр Москвы указал, что в результате проведенных работ на северо-западе города появилось еще одно качественное общественное пространство.

Сообщалось, что здание Курчатовского клуба было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы в 2015 году. Работы восстановлению здания проводились за счет средств НИЦ «Курчатовский институт».

На данный момент в восстановленном Доме ученых обсуждаются перспективы современной науки, проходят заседания ученого совета института и Курчатовские и Александровские чтения, а также работают шахматная, театральная, художественная и танцевальная студии.

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