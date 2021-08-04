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В Москве восстановили здание Дома ученых Курчатовского института

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Итоги восстановления здания Дома ученых Курчатовского института и благоустройства прилегающей территории подвели мэр Москвы Сергей Собянин и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в среду, 4 августа.

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«Мы очень много сделали — Курчатовский институт и Москва. Сегодня фактически в некотором смысле эпохальное решение: мы возвращаем жителям это окружение: спортивный комплекс, и открытый кинотеатр, и всё прочее», — приводит слова Ковальчука РЕН ТВ.

Мэр столицы добавил, что в результате благоустройства прилегающей территории на северо-западе города появилось еще одно качественное общественное пространство.

Сообщается, что здание Курчатовского клуба было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы в 2015 году. Работы восстановлению здания проводились за счет средств НИЦ «Курчатовский институт».

На данный момент в восстановленном Доме ученых обсуждаются перспективы современной науки, проходят заседания ученого совета института и Курчатовские и Александровские чтения, а также работают шахматная, театральная, художественная и танцевальная студии.

Ранее, 4 марта, в Москве начинается реставрация Дома Мельникова — памятника архитектуры, построенного в конце 1920-х годов.

Предполагается, что на это уйдет четыре года: в течение 2021-го завершится всестороннее обследование здания и будет разработан проект по его реставрации, сами реставрационные работы будут вестись 2022–2024-м годах. Пока ожидается, что дом и прилегающий к нему сад не будут полностью закрывать для посещения на время проведения работ.

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