Эксперты «Такском» зафиксировали падение спроса на пластиковые пакеты

В России упал спрос на пластиковые пакеты, показало исследование компании «Такском», которая специализируется на технологиях электронного документооборота. Ее эксперты с помощью специальной программы проанализировали более 30 млрд кассовых чеков из отечественных магазинов и супермаркетов. По данным за июль, продажи полиэтиленовых пакетов снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 19%, сообщает телеканал «Известия». Специалисты связывают это с тем, что россияне постепенно переходят на многоразовые хозяйственные сумки. Исследование показало, что средняя цена пластиковых пакетов в магазинах в этом году достигла 20 рублей, что на четверть больше, чем в 2020 году.

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