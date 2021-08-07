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Стало известно о планах Трампа избираться на пост президента США в 2024 году

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Бывший американский лидер Дональд Трамп намерен участвовать в новой президентской кампании в 2024 году. Об этом заявил экс-пресс-секретарь политика Шон Спайсер, сообщает 7 августа на своей странице в Twitter Washington Examiner.

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«Он в деле», — сказал Спайсер во время интервью в ходе презентации своей книги под названием «Радикальная нация: опасный план Джо Байдена и Камалы Харрис для Америки».

По его словам, у Трампа есть $102 млн на кампанию и он работал над поддержанием своего высокого рейтинга.

В настоящее время сам Трамп еще официально не подтвердил эти планы, однако известно, что недавно он встречался с бывшим главой своей администрации Марком Медоузом и бывшими должностными лицами кабинета министров в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

1 августа Трамп заявил, что скоро общественности представят доказательства многочисленных нарушений на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году.

10 июля в министерстве юстиции США назвали опасными заявления политика о восстановлении в должности главы государства. Отмечалось, что Трамп и некоторые его сторонники-республиканцы выдвинули «нелепую» теорию о том, что он может быть восстановлен на посту президента в следующем месяце.

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений.

После оглашения итогов голосования Трамп продолжал распространять заявления о своей победе на выборах.

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