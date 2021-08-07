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Суд смягчил наказание осужденным за теракт в метро Петербурга

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Некоторым осужденным за теракт в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года смягчили наказание, соответствующее решение принял апелляционный военный суд на базе первого Западного окружного военного суда. Об этом сообщила в пятницу, 6 августа, Объединенная пресс-служба петербургских судов.

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«Исключено указание на осуждение Аброра Азимова, Акрама Азимова, Эрматовых, Ортикова, Каримовой, Мирзаалимова, Махмудова, Мудинова, Хакимова и Эргашева за действия, связанные с получением у Д. компонентов и частей самодельного взрывного устройства, их перевозкой и хранением, квалифицированные по ч.3 ст.222.1 УК РФ, как незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатого вещества в составе организованной группы», — уточняется в публикации.

Также активная роль братьев Азимовых и Эрматовых в преступлении больше не считается обстоятельством, отягчающим их наказание.

В остальном приговор оставлен без изменений, отметили в пресс-службе.

10 декабря 2019 года суд приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Аброра Азимова к пожизненному заключению. Остальные участники теракта получили от 19 до 28 лет тюрьмы, а также крупные денежные штрафы.

Сотрудники следственных органов установили, что Аброр Азимов был организатором преступления, а его старший брат Акрам — посредником, который взял деньги в Турции у участника международной террористической организации. Остальные участники (Бахрам Эргашев, Азамжон Махмудов, Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов, Сейфулла Хакимов, Содик Ортиков, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматовы) обвиняются в содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и организации теракта.

Предполагаемым заказчиком преступления был назван уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, глава террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Он заочно арестован и объявлен в розыск, так же как и его заместитель, инструктор в лагере боевиков, гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов.

Теракт произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» днем 3 апреля 2017 года. В одном из вагонов поезда произошел взрыв. В результате погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Более 100 пассажиров пострадали. Позже в тот же день на станции «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство. Второй взрыв удалось предотвратить.

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