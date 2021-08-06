Боксер Кудухов оценил тактику ведения боя Джонса

Российский боксер-профессионал Виталий Кудухов сообщил, что если боец Гильермо Джонс «почувствует запах крови», то сможет переломить ход поединка.

«Если почувствует запах крови, что сможет переломить ход поединка, такой боксер, как Гильермо, никогда не упускает возможность. Он вцепляется, и трудно сделать так, чтобы он отцепился. И поэтому надо всё время контролировать ход боя. И максимальное неудобство ему создавать. Чтобы ему было тяжело, плохо в ринге», — цитирует Кудухова РЕН ТВ.

В свою очередь, спортивный менеджер, промоутер, организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов подчеркнул, что Джонс — это «главное зло российского бокса». Хрюнов напомнил, что американский спортсмен «фактически покалечил» российского боксера Дениса Лебедева в бою за чемпионский титул WBA.

Тогда Джонс нанес Лебедеву удар, после которого у россиянина на глазу появилась гематома с серьезным рассечением. После чего стали появляться слухи о том, что американец использовал перчатки, сшитые из особенной грубой пористой кожи, поясняет РЕН ТВ.

«Гильермо Джонс — это главное зло российского бокса. То, что он здесь наделал, — ему всё-таки нужно однажды в России набить бубен. Он фактически покалечил Дениса Лебедева в том бою. Подменив перчатки, применив допинг. И для меня это такая значительная заноза в сердце», — сказал Хрюнов.

13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут боксерские поединки. Телеканал покажет прямую трансляцию турнира. Мероприятие пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Главным в турнире станет бой Кудухова с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамцем Гильермо Джонсом.