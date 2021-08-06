В Польше запретят носить военную форму противникам вакцинации

В Польше противникам вакцинации от коронавирусной инфекции запретят носить военную форму. Об этом министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил в Twitter в пятницу, 6 августа.

«Антипрививочники не могут притворяться солдатами Войска польского. Мы завершили работу над правилами, которые однозначно запретят ношение формы такого рода группами и введут санкции», — написал глава ведомства.

Он отметил, что данное распоряжение направлено на межведомственные согласования.

9 июля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что около 60% населения Польши имеют антитела к COVID-19, передает RT.

Ранее в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские Вооруженные силы (ВС) полностью завершили вакцинацию, повторные прививки сделали 34 тыс. человек, передает НСН.

Он добавил, что для вакцинации призывников существует отдельная программа.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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