Трефилов оценил игру российских гандболисток в полуфинале ОИ

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) и тренер Евгений Трефилов отреагировал на победу российских гандболисток над сборной Норвегии в полуфинале Олимпиады-2020 6 августа.

«Играли нормально, молодцы. Прекрасно отыграли в защите», — сказал он в беседе со «Спорт-Экспресс».

Однако, по мнению Трефилова, концовка выступления россиянок была неудачной.

В финале 8 августа сборная ОКР встретится с командой Франции. В связи с этим тренер прокомментировал возможное повторение сценария Олимпиады-2016, когда в Рио-де-Жанейро россиянки обыграли норвежских спортсменок и разбили в финале француженок. Трефилов не увидел в совпадении ничего мистического.

Российские гандболистки ранее в этот же день обыграли в полуфинале команду Норвегии и вышли в финал Олимпийских игр.

В настоящий момент сборная Олимпийского комитета России, завоевавшая 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медали, занимает пятое место в зачете.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.