В Красноярске ввели режим ЧС после обрушения подпорной стены здания на парковку. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу, 6 августа.

Соответствующее решение принял мэр города Сергей Еремин. Он находится на месте случившегося, проводит совещание со всеми оперативными службами. Органы управления, силы и средства городского звена переведены градоначальником в режим функционирования «чрезвычайная ситуация», пишет REGNUM.

В пресс-службе уточнили, что, по данным комиссии по оценке технического состояния зданий и сооружений администрации Советского района, состояние подпорной стены вызывало опасения еще в конце июня. Собственникам было предписано ограничить доступ к аварийному участку в кратчайшие сроки. Владельцу земли было настоятельно рекомендовано закрыть автостоянку до получения заключения экспертной организации.

После заключения специалистов будет решаться вопрос о том, как укреплять склон. В настоящее время техника приступила к разборке бетона и грунта. Разбирать будут все части аварийной стены.

ЧП произошло ранее 6 августа. Из-за обрушения подпорной стены на улице 60 лет Образования СССР, 50а, под завалами оказалось четыре легковых автомобиля и одна «Газель». Никто не пострадал, поскольку людей в момент случившегося в указанных транспортных средствах не было. Высота рухнувшей стены составила 5 м, площадь обрушения — около 100 кв. м.

Прокуратура начала проверку по факту ЧП. По предварительным данным, стену возвел застройщик при строительстве дома. При этом застройщик отрицает свою причастность к возведению стены, сообщает телеканал «Звезда».