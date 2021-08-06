Стена рухнула на припаркованные машины в Красноярске

В Красноярске подпорная стена обрушилась на автомобили. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

ЧП произошло на улице 60 лет Образования СССР, 50а, ранее в этот день. Из-за неблагоприятных метеоусловий подпорная стена рухнула на парковку. Под завалами частично оказались пять автомобилей — четыре легковушки и один грузовик. Людей в них не было, никто не пострадал, отмечает телеканал «360».

По некоторым данным, площадь ограждения — 80 кв м, пишет РЕН ТВ.

На место случившегося направлены оперативные службы и спасатели. Всего к устранению последствий обрушения привлечены 24 человека и 6 единиц техники, пишет «Москва 24». Жителей многоэтажки, расположенной рядом с местом ЧП, эвакуируют в превентивных целях.

В связи с происшествием краевая прокуратура начала проверку. Предварительно установлено, что подпорная стена была возведена застройщиком при строительстве многоквартирного жилого дома. Застройщик отрицает свою причастность к возведению стены.

Как пишет сайт kp.ru, 4 августа аналогичный инцидент произошел после сильного дождя в Северо-Западном микрорайоне. На Станционной улице во время града обрушилась подпорная стена. 10-метровая конструкция упала вместе с забором. Никто не пострадал.