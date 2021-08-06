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Правительство направит регионам около 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства

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Правительство России дополнительно направит около 1,7 млрд рублей для предоставления лекарств в регионах. Об этом председатель правительства Михаил Мишустин сообщил в пятницу, 6 августа, в ходе заседания кабмина.

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«Мы продолжаем работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью — лечебным питанием. Размер ежемесячной социальной поддержки для них был увеличен. Поэтому сегодня дополнительно направим регионам на эти цели почти 1 млрд 700 млн рублей», — цитирует премьер-министра агентство городских новостей «Москва».

Глава кабмина заявил о необходимости своевременно довести эти средства до регионов. «Чтобы они смогли приобрести необходимые для людей медикаменты», — сказал Мишустин.

Также премьер сообщил, что правительство направит 46 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом, передает RT.

В мае 2021 года Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 млрд рублей на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. В прошлом году, указал глава кабмина, стимулирующие выплаты получили более полумиллиона медицинских и почти 73 тыс. социальных работников. На эти цели было направлено около 200 млрд рублей.

20 июня Путин сообщил о продлении специальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, будут продолжены. Он отметил, что на эти цели было направлено более 350 млрд рублей, их получили почти 1,2 млн работников здравоохранения.

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