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Правительство России направит 46 млрд рублей на выплаты медикам

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Правительство направит 46 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом, врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в красных зонах, больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать, направим свыше 46 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам», — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин распорядился выплатить медикам, которые работали с заболевшими COVID-19, федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Затем он продлил это распоряжение на июль и август, а после — на сентябрь.

В мае 2021 года Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 млрд рублей на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. В прошлом году, указал глава кабмина, стимулирующие выплаты получили более полумиллиона медицинских и почти 73 тыс. социальных работников. На эти цели было направлено около 200 млрд рублей.

20 июня Путин сообщил о продлении специальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, будут продолжены. Он отметил, что на эти цели было направлено более 350 млрд рублей, их получили почти 1,2 млн работников здравоохранения.

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