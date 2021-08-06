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Следующий пуск ракеты «Союз» со спутником Galileo состоится в ноябре

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Следующий пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с европейским навигационным спутником Galileo планируется 23 ноября с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру запланирован на 23 ноября, она выведет на орбиту спутник Galileo», — сказал собеседник агентства.

О намерении запустить два спутника Galileo на «Союзе-СТ» в Европе заявили 14 марта. Изначально намеревалось запустить ракету Ariane 6, однако позже было принято решение заменить ее на российскую ракету-носитель «Союз-СТ».

В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6 в период с конца 2020 года по середину 2021 года. Договор предусматривал в качестве запасного варианта использование ракет «Союз».

Первый из двух запусков из-за задержки пуска Ariane 6 тоже был перенесен на «Союз», второй запуск намечается на сентябрь текущего года.

Galileo — одна из нескольких существующих в мире глобальных навигационных спутниковых систем. В ее орбитальную группировку входят 26 спутников, из которых работают 22, а четыре временно не функционируют по целевому назначению. Глобальные навигационные услуги также предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.

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